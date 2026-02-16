Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон розповів, у якій би дисципліні на Олімпіаді хотів би себе спробувати. Британця цитує f1analytic.com:

Якби я мав вибір, якою спортивною дисципліною з олімпійського списку займатися, це був би бобслей. Я завжди мріяв спробувати бобслей. Гренада не має своєї команди, тому, можливо, я б узяв свого кращого друга Джена, знайшов би ще пару хлопців з Гренади і зібрав би команду з бобслею.

Або ... Ну, я обожнюю лижні гонки, а ще стрілянину. У стрільбі я б усіх порвав, бо чудово стріляю, тож… У лижних перегонах я слабший, але тільки дізнався, що є ямайський лижник, який виступає просто приголомшливо, враховуючи, що на Ямайці немає снігу. Це крута історія. Але для лиж потрібен гарний зріст, а в мене немає такого, тож, мабуть, треба вибрати інший вид. А ось у бобслеї я б точно всіх порвав.