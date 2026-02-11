Семиразовий чемпіон світу Формули-1 та пілот Ferrari Льюїс Хемілтон прокоментував особливості нових болідів, які використовуються у нинішньому сезоні.

Британець звернув увагу на зміну характеру керування машиною та складність роботи з енергосистемами. За його словами, попри те що болід став комфортнішим в управлінні, питання швидкості та енергоменеджменту викликають запитання. Слова наводить The Race.

Думаю, зараз ми повільніші, ніж у GP2, так? Таке відчуття. Загалом, звісно, це більш приємний в управлінні автомобіль.

У Барселоні на кваліфікаційному колі ти проїжджаєш 600 метрів за інерцією, просто котишся накатом. А перегони — це не про це.

Керування енергоспоживанням? Це дуже складно. Просто неймовірно складно. Я був на нараді кілька днів тому, нам усе детально пояснювали — складається враження, що для повного розуміння потрібен науковий ступінь. Щодо керування болідом, я б сказав, усе доволі просто. Можливо, у гоночному режимі все буде інакше — подивимося.