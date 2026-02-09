Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон оцінив стан справ у Ferrari напередодні старту сезону-2026. Британця цитує f1analytic.com:

Нам безперечно є над чим працювати, щоб покращити ситуацію – як, втім, і всім іншим. Але я думаю, що у нас пройшли чудові брифінги, всі налаштовані серйозно – я відчуваю, що переможний менталітет у кожному члені команди сильніший, ніж будь-коли, тож це позитивно.

Усі налаштовані позитивно та неймовірно натхненно. В нас немає ілюзій. Ми знаємо, що на нас чекає робота. Mercedes також показав відмінний темп. Думаю, Red Bull і Haas теж провели серйозні сесії, тому ми не можемо точно знати наше місце, але вважаю, що це впевнений початок і ми дійсно можемо будувати наш шлях звідси.

Можливо, нам потрібно буде зробити кілька серйозних стрибків, і технологія стане ключовим фактором. Головне – нічого не пропустити і не залишити жодних проблем невирішеними, бути гранично ясними і точними в комунікації та прийнятих рішеннях. Потрібні зусилля кожного з нас у кращому вигляді. І я бачу, що цього року всі прийшли з новою енергією – це чудово.