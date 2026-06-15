Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон став абсолютним рекордсменом автодрому Барселона-Каталунья за кількістю виграних гонок. Британський пілот зумів перевершити історичне досягнення легендарного Міхаеля Шумахера, яке трималося понад двадцять років.

Шумахер за свою кар'єру тріумфував у Каталонії шість разів (у 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 та 2004 роках), виступаючи за Benetton та Ferrari.

Хемілтон же записав на свій рахунок вже сьому перемогу на іспанському треку. Шість разів Льюїс піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу в Барселоні як пілот Mercedes (у 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 та 2021 роках), а рекордну сьому звитягу здобув уже у складі команди Ferrari.

Хемілтон у Барселоні вперше виграв гонку, виступаючи за Ferrari.