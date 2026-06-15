Усик назвав свого фаворита на чемпіонаті світу-2026 з футболу
Український боксер буде вболівати за збірну Португалії
близько 1 години томуПідписатися в
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився очікуваннями від чемпіонату світу з футболу, який цими днями триває в США, Канаді та Мексиці.
Український боксер лаконічно визначив головного претендента на перемогу в турнірі, зробивши ставку на європейську збірну та її капітана. Слова наводить DAZN.
Це буде Португалія і Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, збірна Португалії виступає у групі K, де її суперниками стануть команди ДР Конго, Узбекистану та Колумбії.
Через негоду в США збірна Португалії скасувала тренування та пресконференцію на ЧС-2026.