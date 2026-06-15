Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився очікуваннями від чемпіонату світу з футболу, який цими днями триває в США, Канаді та Мексиці.

Український боксер лаконічно визначив головного претендента на перемогу в турнірі, зробивши ставку на європейську збірну та її капітана. Слова наводить DAZN.

Це буде Португалія і Кріштіану Роналду. Олександр Усик

Нагадаємо, збірна Португалії виступає у групі K, де її суперниками стануть команди ДР Конго, Узбекистану та Колумбії.

Через негоду в США збірна Португалії скасувала тренування та пресконференцію на ЧС-2026.