Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон встановив новий антирекорд італійської команди. На Гран-прі США британський гонщик фінішував четвертим, провівши вже 19-й старт за Ferrari, так і не піднявшись на подіум.

Попереднє таке досягнення належало французькому пілоту Дідьє Піроні, який виступав за Ferrari з 1981 по 1982 рік і вперше потрапив на подіум у 19-й гонці на Гран-прі Сан-Марино 1982 року, де здобув перемогу. Хемілтон перевершив цей результат, провівши більше стартів без призових фінішів.

На Гран-прі США перемогу здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен, посівши перше місце на подіумі.

