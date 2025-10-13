Еккспілот Формули-1 Дерек Делі оцінив перспективи Льюїса Хемілтона у Ferrari. Колишній гонщик сумнівається, що семиразовий чемпіон Ф-1 зможе повернутися на вершину. Делі цитує f1analytic.com:

Ferrari у найгіршому становищі серед усіх команд пелотону. Не думаю, що в команді зробили правильні кроки для виправлення ситуації. Хемілтон – одна з найбільших історій успіху в історії Формули-1. Він сам привів чемпіонат туди, де він ніколи не був, – у світ моди, наприклад. Він мав велич чемпіона, яку я, чесно кажучи, не пригадаю ні в кого іншого.

Але ці часи минули. І вони більше не повернуться. У житті кожного спортсмена настає момент, коли інстинкти та реакція вже не ті, що 15 років тому. Ці часи минули і для Ferrari. Варто визнати, що запрошення Хемілтона – маркетингове рішення, а не гоночне.