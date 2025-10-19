Усик проти Ф’юрі більше не цікавить фанатів. Хірн назвав справжній бій, який чекають глядачі
Промоутер впевнений, що глядачі чекають зустріч Тайсона з Ентоні Джошуа
41 хвилину тому
Фото: Getty Images
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн висловився щодо можливого третього поєдинку між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Слова наводить Sky Sports.
Ніхто не зацікавлений у бою Усика проти Ф’юрі. Глядачі хочуть побачити зустріч Тайсона з Ентоні Джошуа.
Британський боксер Ентоні Джошуа востаннє виходив у ринг у 2024 році, коли програв достроково Даніелю Дюбуа.
Промоутер Ф’юрі назвав єдиного кандидата в суперники для Усика.