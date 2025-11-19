Хемілтон: «Поняття не маю, де наступного сезону опиниться Ferrari»
Льюїс сподівається на покращення
2 днi тому
Фото: Ferrari
Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон розповів, які очікування має перед початком сезону-2026. Семиразового чемпіона Ф-1 цитує f1analytic.com:
Я ніколи нічого не чекаю, крім того, що ми завжди викладатимемося на повну. Я знаю, що всі працюють так старанно, як тільки можуть, щоб переконатися, що наступного року ми почнемо правильно.
Поняття не маю, де ми опинимося, але я сподіваюся на краще і тримаю кулаки.
