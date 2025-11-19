Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон розповів, які очікування має перед початком сезону-2026. Семиразового чемпіона Ф-1 цитує f1analytic.com:

Я ніколи нічого не чекаю, крім того, що ми завжди викладатимемося на повну. Я знаю, що всі працюють так старанно, як тільки можуть, щоб переконатися, що наступного року ми почнемо правильно.

Поняття не маю, де ми опинимося, але я сподіваюся на краще і тримаю кулаки.