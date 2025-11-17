Експілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про виступи Льюїса Хемілтона за Ferrari. Німця цитує f1analytic.com:

Ferrari має в запасі молодий Олівер Берман, який творить неймовірне у складі Haas. І коштувати він у порівнянні з Хемілтоном буде набагато менше. Є відчуття, що гонки Формули-1 стали для Хемілтона надто швидкими.

Думаю, Льюїсу потрібно дуже багато сил, щоб проїхати хороше коло у кваліфікації. Йому доводиться більше викладатися, щоб пройти Леклера, через це він починає припускатися помилок. Хемілтон не може нормально контролювати машину Ferrari, починає помилятися і втрачає на цей час.