Денис Сєдашов

Пілот Ferrari та семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон поділився думками про виступи молодих гонщиків у Формулі-1. За його словами, він із захопленням стежить за тим, як нове покоління проявляє себе в чемпіонаті.

Хемілтон згадав власний дебют у 2007 році та зазначив, що молодим пілотам доводиться працювати в умовах великого тиску — не лише на трасі, а й у соцмережах. Слова наводить Crash.

Приємно дивитися, як молодь працює й досягає результатів. Вони віддаються справі й роблять це з усмішкою. Льюїс Хемілтон

Він також підкреслив, що планує підтримувати молодих гонщиків навіть після завершення кар’єри.

