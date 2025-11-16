Хемілтон поділився думками про молодих гонщиків у Формулі-1
Пілот Ferrari відзначив самовіддачу пілотів
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari та семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон поділився думками про виступи молодих гонщиків у Формулі-1. За його словами, він із захопленням стежить за тим, як нове покоління проявляє себе в чемпіонаті.
Хемілтон згадав власний дебют у 2007 році та зазначив, що молодим пілотам доводиться працювати в умовах великого тиску — не лише на трасі, а й у соцмережах. Слова наводить Crash.
Приємно дивитися, як молодь працює й досягає результатів. Вони віддаються справі й роблять це з усмішкою.
Він також підкреслив, що планує підтримувати молодих гонщиків навіть після завершення кар’єри.
