Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон світу Формули-1 і пілот Ferrari Льюїс Хемілтон взяв участь у короткому бліц-інтерв’ю, де відповів на запитання про своїх фаворитів у спорті.

На питання про улюбленого футболіста він назвав одразу двох — Вінісіуса Жуніора та Неймара. А от між Мессі та Роналду, за словами Гемілтона — все ж більше захоплюється майстерністю Ліонеля Мессі.

Найвеличнішим гонщиком в історії британський пілот вважає Айртона Сенну. Найсильнішим суперником, з яким йому доводилося боротися на трасі, він назвав Себастьяна Феттеля.

А серед улюблених автодромів Хемілтон виділив Сільверстоун — домашню трасу для британців.

Цей сезон став для Хемілтона першим у складі Ferrari.

