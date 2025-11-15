Хемілтон обрав між Мессі та Роналду — і пояснив чому
Британець відзначив майстерність аргентинця
41 хвилину тому
Семиразовий чемпіон світу Формули-1 і пілот Ferrari Льюїс Хемілтон взяв участь у короткому бліц-інтерв’ю, де відповів на запитання про своїх фаворитів у спорті.
На питання про улюбленого футболіста він назвав одразу двох — Вінісіуса Жуніора та Неймара. А от між Мессі та Роналду, за словами Гемілтона — все ж більше захоплюється майстерністю Ліонеля Мессі.
Найвеличнішим гонщиком в історії британський пілот вважає Айртона Сенну. Найсильнішим суперником, з яким йому доводилося боротися на трасі, він назвав Себастьяна Феттеля.
А серед улюблених автодромів Хемілтон виділив Сільверстоун — домашню трасу для британців.
Цей сезон став для Хемілтона першим у складі Ferrari.
