Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон в інтерв’ю Sky Sports висловився про боротьбу за титул у сезоні-2025 між Ландо Норрісом, Оскаром Піастрі та Максом Ферстаппеном:

Чудово бачити, що зараз у нас триває ця масштабна битва. Я, як і ви, не знаю, чого насправді очікувати.

У нас є три неймовірно талановиті пілоти. Я не можу передбачити, як вони всі себе поведуть. Але, звичайно, Макс вигравав (титул) чотири рази, тому він знає, що це таке, і бути мисливцем набагато легше, ніж захищати першу позицію.

Коли ти лідируєш, а хтось скорочує твою перевагу, це впливає на тебе більше, ніж коли ти переслідуєш. Якщо ти переслідуєш, тобі нічого втрачати, на відміну від того, коли ти лідируєш.

Цікаво буде подивитися, як вони з цим впораються. Ми всі станемо свідками цього, і в будь-якому разі, це буде захопливо.