Ферстаппен: «У боротьбі за титул може завадити лише невезіння»
Нідерландський гонщик Red Bull вважає, що на шляху до п’ятого чемпіонського титулу його може зупинити лише збіг обставин
близько 2 годин тому
Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен у коментарі RacingNews365 поділився думками щодо боротьби за титул у сезоні-2025.
Пілот команди Red Bull зазначив, що головним суперником у чемпіонській гонці може стати не суперник по трасі, а звичайне невезіння.
Найбільша загроза — це випадковість. Можеш потрапити в аварію, отримати прокол, невдало потрапити під появу машини безпеки. Або просто захворіти, посковзнутися в душі й зламати ногу. Таке може статися з будь-ким. Я намагаюся не думати про подібні речі. Сподіваюся, ми добре проведемо Гран-прі Мексики — це допоможе в чемпіонській боротьбі.
