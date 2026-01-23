Хемілтон — про новий болід Ferrari: «Це найбільший виклик за всю кар’єру»
Пілот Ferrari розповів про свою участь у розвитку боліда
24 хвилини тому
Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон поділився першими враженнями від роботи над новим болідом команди SF-26, презентація якого відбулася сьогодні. Слова наводить пресслужба команди.
За словами британського гонщика, сезон-2026 стане особливим через масштабні зміни правил, які вплинуть на всі команди Формули-1.
Сезон-2026 представляє величезний виклик для всіх. З початком нової ери все обертається навколо розвитку команди та руху вперед у єдиному напрямку.
Я щільно працював з інженерами, щоб допомогти визначити чіткий напрям розвитку машини. Це буде неймовірно важливий рік з технічної точки зору. Пілот відіграватиме центральну роль у керуванні енергією, розумінні нових систем і внесенні свого внеску у розвиток боліда.
