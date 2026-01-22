Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про перспективи Ferrari у майбутньому. Німця цитує f1analytic.com:

Так, на кону стоїть все, все залежить від результатів команди. Тож нам потрібно дочекатися тестів. І, я сказав би, перших двох гонок. Все було зосереджено на цьому, нам казали минулого року, що після Китаю нічого не було зроблено, вся робота була зосереджена на новій машині.

Якщо це знову не спрацює, то, звісно, ​​буде ухвалено рішення. Я в цьому майже певен. Але це все знають. Для Ferrari в цьому нічого нового. Є чудова статистика: скільки керівників команд уже змінилося та як часто змінювалися пілоти.

Думаю, Вассер це розуміє. Він знає, що він має шанс все так і влаштувати. Він також підготував людей, які працюватимуть за лаштунками. Він завжди казав: 2026 рік – наш рік.

І, відповідно, звичайно, якщо це не спрацює, то він це зрозуміє і йому доведеться прийняти наслідки. Це цілком логічно.