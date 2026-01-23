Колишній технічний директор Ferrari Росс Браун висловився в інтерв’ю офіційному сайті Формулі-1 про перспективи Льюїса Хемілтона в італійській команді:

Я думаю, що ми всі хотіли б, щоб він досяг успіху. Я віддаю особливе місце Ferrari, я працював там уже 10 років. Я знаю, як там важко.

Але завжди тонка грань між злагодженою командою та її недостатньою злагодженістю, і минулого року вона не зовсім злагоджена. Якщо Хемілтон отримає якісь стимули та побачить можливість, я думаю, ми побачимо вінтажного Льюїса. Тож я сподіваюся, що це станеться.