Ексдиректор Ferrari назвав умову, за якої повернеться вінтажна версія Хемілтона
Браун відзначив, що у сезоні-2025 команда не була злагодженою
38 хвилин тому
Фото: Ferrari
Колишній технічний директор Ferrari Росс Браун висловився в інтерв’ю офіційному сайті Формулі-1 про перспективи Льюїса Хемілтона в італійській команді:
Я думаю, що ми всі хотіли б, щоб він досяг успіху. Я віддаю особливе місце Ferrari, я працював там уже 10 років. Я знаю, як там важко.
Але завжди тонка грань між злагодженою командою та її недостатньою злагодженістю, і минулого року вона не зовсім злагоджена. Якщо Хемілтон отримає якісь стимули та побачить можливість, я думаю, ми побачимо вінтажного Льюїса. Тож я сподіваюся, що це станеться.
