Денис Сєдашов

Пілот команди Ferrari Льюїс Хемілтон у коментарі для Sportskeeda розкритикував FIA за подвійні стандарти після отримання штрафу в 10 секунд на Гран-прі Мексики.

Стюарди покарали британця за перевищення меж траси у четвертому повороті, де він, на їхню думку, здобув перевагу. Водночас чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен, який здійснив схожий маневр, уникнув покарання.

Я розчарований рішенням суддів. Це відверте лицемірство та подвійні стандарти — все очевидно. Льюїс Хемілтон

