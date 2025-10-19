Півзахисник збірної України Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі Дженоа на гру проти Парми та провів на полі 80 хвилин, після чого його замінив Максвелл Корне.

Українець не відзначився результативними діями та отримав жовту картку. Видання Tuttomercatoweb оцінило його гру на 6,5 бала – це найкращий показник серед усіх гравців Дженоа.

«Гравці Парми не давали йому жодних поблажок – постійно били по ногах, намагаючись не дати прийняти м’яч. Завжди небезпечний при стандартних положеннях, зокрема, коли у першому таймі віддав точну передачу на Вітінью у штрафний майданчик», – написало італійське видання.

Цього сезону Малиновський зіграв за генуезький клуб сім матчів у всіх турнірах і зробив один результативний пас. Дженоа займає 19-те передостаннє місце в турнірній таблиці з трьома очками.