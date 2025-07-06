Хюлькенберг здобув перший подіум у кар’єрі
Це сталося на його 239-му Гран-прі
14 хвилин тому
Фото: Getty Images
Німецький пілот команди Kick Sauber Ніко Хюлькенберг здобув перший подіум у кар’єрі на етапі Формули-1.
На Гран-прі Великої Британії-2025 він фінішував третім, ставши справжньою сенсацією недільної гонки.
Цей Гран-прі став для 36-річного Хюлькенберга вже 239-м у «королівських перегонах».
Нагадаємо, перемогу на трасі у Сільверстоун здобув Ландо Норріс із McLaren, а другим фінішував його напарник та лідер загального заліку сезону — австралієць Оскар Піастрі.