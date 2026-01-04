«Конфлікт рано чи піздно виникне». Расселл оцінив ідею виступів із Ферстаппеном
Пілот Mercedes пояснив, чому такі союзи рідко бувають стабільними
близько 1 години тому
Британський пілот Формули-1 Джордж Расселл, який виступає за команду Mercedes, прокоментував можливість спільних виступів із чотириразовим чемпіоном світу Максом Ферстаппеном.
За словами Расселла, протистояння між топпілотами в одній команді майже неминуче. Слова наводить Auto Motor und Sport.
Коли найсильніші гонщики змагаються пліч-о-пліч, конфлікт рано чи пізно виникає. Але формат, який Мерседес мав із Льюїсом Хемілтоном і Валттері Боттасом, був ідеальним для команди.
Шумахер назвав головну слабкість Хемілтона, яка заважає Льюїсу проявити себе у Ferrari.