Стали відомі півфінальні пари молодіжного ЧС-2026 з хокею
Вирішальні матчі пройдуть без участі господарів турніру
близько 1 години тому
МЧС-2026 / Фото - Yahoo
Завершились усі чвертьфінали молодіжного чемпіонату світу 2026, що проходить у США, за підсумками яких стали відомі усі учасники 1/2 фіналу турніру.
У півфінал турніру вийшли збірні Чехії, Швеції, Фінляндії та Канади.
На стадії 1/4 фіналу Швеція впевнено обіграла національну команду Латвії з рахунком 6:3, а колектив із Чехії переграв збірну Швейцарії – 6:2, фінська збірна в овертаймі здолала американців (4:3), а канадці розгромили словаків 7:1.
Таким чином, півфінальні пари виглядають так:
4 січня, 23:30, Чехія – Швеція
5 січня, 03:30, Фінляндія – Канада
Поділитись