Лідер особистого заліку Формули-1 Ландо Норріс зізнався, що невпевнений в успіх команди на наступному етапі Гран-Прі. Пілота McLaren цитує gpblog.com:

У Вегасі ми ніколи не виступали добре. То чому я маю думати (цього разу): «Так, все буде добре»?

Гадаю, це була наша найгірша гонка минулого року. Тож я не маю великих очікувань. Ми знаємо, що Mercedes були неймовірно сильними у Лас-Вегасі минулого року, як і Red Bull та Ferrari. Думаю, ми були останніми в цій четвірці.

Очевидно, що цього року ми багато чого покращили, тому я не маю менше негативу. Думаю, є на що чекати.

Ми знаємо, що (гонки) в Абу-Дабі та Катарі – це ті етапи, на які ми з нетерпінням чекаємо. Етап у Лас-Вегасі трохи менше, бо це, мабуть, одна з наших найслабших гонок за останні два роки. Тож давайте почекаємо і побачимо.