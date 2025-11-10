У Red Bull вважають, що тактика McLaren може завадити Норрісу та Піастрі стати чемпіонами
Марко вважає, що підхід може спонукати Піастрі до більш жорсткої боротьби
близько 2 годин тому
Фото: McLaren
Радник Red Bull Хельмут Марко висловився про стратегію McLaren щодо підходу до боротьби за титул Ландо Норріса та Оскара Піастрі. Австрійця цитує f1analytic.com:
Наскільки я розумію, у McLaren збираються дати обом пілотам повну свободу дій до кінця.
Можливо, це навіть спонукає Піастрі боротися ще жорсткіше, що зрештою може зіграти їм обом не на руку.
Нагадаємо, що Норріс виграв Гран-Прі Бразилії.
