Норріс: «Приємно виграти саме в Бразилії — чудова траса, неймовірні вболівальники»
Британський гонщик McLaren присвятив звитягу свому наставнику Жилю де Феррану
38 хвилин тому
Британський пілот McLaren Ландо Норріс поділився емоціями після перемоги в гонці Гран-прі Бразилії, назвавши її «ідеальним вікендом». Слова наводить Sky Sports.
Це була божевільна гонка! Приємно виграти саме в Бразилії — чудова траса, неймовірні вболівальники. Цю перемогу я присвячую своєму наставнику Жилю де Феррану. Команда зробила фантастичну роботу, надавши мені відмінний болід.
Він також додав, що не вважає McLaren найшвидшою командою цього етапу, проте задоволений результатом:
Ми сьогодні не були найшвидшими, але я радий повертатися додому з перемогою. Попереду ще довгий шлях, тож продовжу працювати й зосереджуся на собі.
