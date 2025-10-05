McLaren достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1 сезону-2025
Британська команда в активі має 650 очок
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
На міському автодромі Marina Bay відбулася основна гонка 18-го етапу сезону Формули-1 — Гран-прі Сінгапуру, за підсумками якої британська команда McLaren достроково здобула Кубок конструкторів сезону-2025.
Після 18 етапів McLaren впевнено очолює командний залік, маючи 650 очок. Їхній найближчий переслідувач — Mercedes — відстає рівно вдвічі, із 325 очками.
Расселл — тріумфатор нічного Гран-прі Сінгапуру.
