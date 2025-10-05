Усик передав свої рукавиці для благодійного аукціону та задонатив на відбудову музею Шухевича
Лідер хевівейту до кінця підтримує свою країну
16 хвилин тому
Абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові.
Усик передав свої рукавиці для благодійного аукціону та зробив донат у 100 тисяч гривень.
Рукавиці Олександра будуть розіграні у наступному місяці. Умови розіграшу та деталі участі буде повідомлено додатково.
Музей Романа Шухевича був зруйнований внаслідок атаки шахедів 1 січня. 80% коштів на відбудову зголосилися профінансувати відбудову, 20% робіт – благоустрій та наповнення експозиції – будуть оплачуватися зі збору, який публічно проводить ГО «Новий Музей» за підтримки Львівської міської ради.
