Жіноча та чоловіча збірні України дізналися суперників на Євро-2026 з волейболу
Стартові матчі національних збірних пройдуть у серпні та вересні відповідно
близько 1 години тому
Фото: volleyballworld
Жіноча та чоловіча національні збірні України дізналися суперників на чемпіонаті Європи-2026 з волейболу.
Жіноча збірна України потрапила до групи B, де суперницями стануть Чехія, Австрія, Сербія, Болгарія та Греція. Матчі групового етапу чемпіонату Європи-2026 відбудуться 21 серпня — 6 вересня у Чехії.
Чоловіча збірна України також потрапила до групи B, де її суперниками будуть Польща, Болгарія, Північна Македонія, Португалія та Ізраїль. Груповий етап для чоловіків пройде 9-26 вересня у Болгарії.
Польща здобула бронзу чемпіонату світу з волейболу.