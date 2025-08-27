McLaren отримав титульного спонсора з сезону 2026 року
Команда виступатиме під новою назвою
41 хвилину тому
Транснаціональна фінансова корпорація Mastercard стане титульним спонсором команди Формули-1 McLaren із сезону 2026 року, повідомила пресслужба команди. Таким чином, команда виступатиме під назвою McLaren Mastercard Formula 1 Team.
Виконавчий директор McLaren Зак Браун заявив, що уболівальникам сподобається їх співпраця.
«Наші вболівальники — найважливіші для нас. Я радий відкрити нову главу партнерства з Mastercard, обіцяючи нашій «папайській сім’ї» по всьому світу незабутні враження. Mastercard розділяє нашу пристрасть і цінності, що робить їх ідеальним титульним спонсором».
McLaren не мав титульного спонсора з 2013 року, коли завершилася угода з Vodafone. Mastercard співпрацює з командою з 2024 року як партнер, але тепер виходить на новий рівень.
