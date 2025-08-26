Директор McLaren Зак Браун розповів, що стало ключем до успіху команди. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Прийняття ліміту на бюджет команд у Ф-1 було дуже важливим. І нам пощастило з часом, з огляду на пандемію коронавірусу. Звичайно, це була жахлива подія, і вона чинила колосальний тиск на спорт. І пандемія настала саме в той момент, коли йшло обговорення бюджетного ліміту, який мав значно збільшитись.

Тож нам трохи пощастило з часом, оскільки це дозволило мені докласти ще більших зусиль, щоб знизити бюджетний ліміт.