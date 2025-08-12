Експілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про ситуацію у McLaren. Німця цитує f1analytic.com:

Ви бачите який тиск. Якщо ви подивитеся на Марка Веббера, менеджера Піастрі, то побачите, що він був зовсім не в захваті, оскільки явно хотів, щоб той випередив Норріса. Послухайте, Норріс — чудовий гонщик, і він, безумовно, може стати чемпіоном світу, але ніхто в команді не думає, що він – Макс Ферстаппен чи хтось у цьому роді.

Тому Веббер, мабуть, думав, що Піастрі приєднається до команди і стане супергероєм. Це щось означає для такого хлопця.

В Угорщині те, що ці двоє не зіткнулися, скоріше успіх, ніж мудрість. Ось чому, напевно, їм усім потрібно сісти і трохи зменшити оберти. Інакше рано чи пізно ми побачимо перед камерою розлюченого Зака Брауна, адже вони вибили один одного з траси.