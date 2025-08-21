Керівник McLaren Андреа Стелла розповів, які слабкі сторони має болід команди. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Ми все ще маємо слабкі місця. Мова про високошвидкісні повороти як, наприклад, «Копс» (у Сільверстоуні) або Pouhon (у Спа). Наша машина там не найшвидша.

Крім того, ймовірно, ми не найшвидші при проходженні низькошвидкісних поворотів. Але більшість поворотів у чемпіонаті середньошвидкісні, і, безумовно, у цьому діапазоні наша машина, судячи з наявних даних, найкраща.