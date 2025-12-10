Директор McLaren Зак Браун висловився про боротьбу Ландо Норріса та Оскара Піастрі за титул Формули-1 у сезоні-2025. Функціонера цитує f1analytic.com:

Для нас це правильний шлях у перегонах. У нас є два приголомшливі гонщики. Все відчувалося так само, як колись між Ніко та Льюїсом у їхній гонці (в Абу-Дабі у 2016-му).

Ми дуже пишаємося тим, як всі поводилися – командною роботою, злетами і падіннями і тим, як ми справлялися з ними – стільки ж злетів, скільки жахливих моментів наприкінці.