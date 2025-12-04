Керівник McLaren Андреа Стелла висловився про рішення команди не кликати пілотів на піт-стоп під час сейфті-кару на Гран-Прі Катару. Функціонера цитує f1analytic.com:

Фактично ми поступилися одним піт-стопом швидкому супернику. Очевидно, ми зробили це з певної причини, саме тому, що не хотіли опинитися в пробці після піт-стопу. Але всі інші машини та команди мали іншу думку щодо автомобіля безпеки на сьомому колі. Всі заїхали в бокси, і це зробило наше рішення залишитися на трасі, зрештою, неправильним з точки зору результату гонки.

Щодо помилкової оцінки, то це питання, яке ми повинні будемо переглянути та обговорити всередині команди. Нам потрібно буде оцінити деякі фактори. Наприклад, чи було в нашому мисленні певне упередження, яке призвело нас як команду до думки, що не всі машини обов'язково заїдуть у бокси. Іноді є певні цілі, інколи ж є упереджені об'єктивні причини. Іноді у вашому мисленні може бути певне упередження. Тому нам доведеться провести дуже ретельний аналіз, але важливо, що ми зробимо це, як завжди, конструктивно та аналітично.