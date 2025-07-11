Менеджер Ферстаппена відповів, чи знав Макс про звільнення боса Red Bull
Вермюлен сподівається, що зміни допоможуть команді досягати кращих результатів
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен розповів, що лідера Red Bull заздалегідь повідомили про звільнення Крістіана Хорнера. Слова Вермюлена наводить f1analytic.com:
Керівництво Red Bull заздалегідь поінформувало нас про це рішення. Але саме Red Bull має дати подальші пояснення щодо мотивів.
Ми продовжуємо концентруватися на спортивній стороні і прагнемо більшої результативності, щоб повернутися на вершину. Щодо цього нічого не змінюється.
Нагадаємо, що місце Хорнера зайняв Лоран Мекіс.
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