Бос Red Bull Крістіан Хорнер розповів, який варіант зі складом пілотів на сезон-2026 наразі розглядається. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Очевидно, що нашим пріоритетом буде вивчення пілотів у нашій академії. Юкі (Цунода) має час до кінця сезону, щоб продемонструвати, що він саме той, хто гідний залишитися за кермом. У нас ще є Ісак (Хаджар), який також робить хорошу роботу, і Ліам (Лоусон), який набирає форми. Отже, у команді Red Bull присутні таланти.

Але, звичайно, ми завжди відкриті для того, щоб вийти за межі власної академії. Ми хочемо виставити наступного року найкращий склад, який тільки зможемо. В останні роки ми вже виходили за межі цього правила. Якщо ми відчуємо необхідність зробити це, ми не побоїмося зробити це знову.