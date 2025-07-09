Офіційно. Red Bull змінив керівника, який працював у команді понад 20 років
У «червоних биків» розпочинається нова сторінка історії
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Red Bull шокував змінами на початку літньої паузи у Формулі-1.
Команда заявила про звільнення керівника та CEO Red Bull Racing Крістіана Хорнера. Відзначимо, що британець був на чолі команди з дебюту у Формулі-1 – 2004 року.
Новим керівником Red Bull призначено Лорана Мекіса, який раніше головував у Racing Bulls.
Нагадаємо, що Ландо Норріс виграв Гран-Прі Великої Британії.