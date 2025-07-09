Олег Шумейко

Red Bull шокував змінами на початку літньої паузи у Формулі-1.

Команда заявила про звільнення керівника та CEO Red Bull Racing Крістіана Хорнера. Відзначимо, що британець був на чолі команди з дебюту у Формулі-1 – 2004 року.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Новим керівником Red Bull призначено Лорана Мекіса, який раніше головував у Racing Bulls.

BREAKING: Laurent Mekies takes over CEO duties at Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/z0VfUrVvA6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

Нагадаємо, що Ландо Норріс виграв Гран-Прі Великої Британії.