Директор McLaren Зак Браун висловився про потенційний варіант з переходом Макса Ферстаппена до Mercedes. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Це трохи лякає. Думаю, Mercedes явно прогресує, а от Red Bull явно збився зі шляху. Макс при цьому неймовірний талант. Макс на Mercedes – це досить серйозна конкуренція.

Я не можу бути ще більше задоволеним складом наших пілотів. Я говорив з самого початку, що, на мою думку, у нас найкращий склад пілотів у Формулі 1 – гадаю, сидячи тут і зараз, було б важко сперечатися, що це фактично статистично вірно.

І через їхні характери та талант, який вони виявляють на трасі та за її межами, я б не обміняв наших двох гонщиків на жодних інших пілотів на стартових гратах.