«Моя мета — привести цю команду до чемпіонства»: Хемілтон підтвердив свої амбіції у Ferrari
Пілот оцінив шанси команди на підкорення титулу
Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон після Гран-прі Нідерландів знову наголосив на своїй головній меті в італійській команді.
Семиразовий чемпіон світу підкреслив, що націлений виключно на здобуття титулу. Слова наводить RacingNews365.
Я тут, щоб перемагати, і я справді вірю, що ця команда може перемагати. Щоб вигравати чемпіонати, потрібно набирати кожне очко. Моя мета — спробувати привести цю команду до чемпіонства.
Британський гонщик виступає за Ferrari з 2025 року.
Норріс виграв Гран-прі Нідерландів-2026, Антонеллі та Расселл — у трійці.