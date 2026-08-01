Семиразовий чемпіон світу, пілот Ferrari Льюїс Хемілтон прокоментував результати італійської команди в першій половині сезону-2026. Слова наводить GPblog.

Британський гонщик відзначив прогрес Ferrari, попри певний дефіцит швидкості, та поділився очікуваннями від майбутніх етапів:

Зважаючи на те, що на прямих у першій половині сезону нам бракувало приблизно трьох-чотирьох десятих секунди через недостатню потужність, перша частина чемпіонату вийшла просто чудовою. Я знаю, що хлопці дуже наполегливо працюють, аби підготувати оновлення, які допоможуть розв'язати цю проблему.

Ми привозили оновлення практично на кожен етап. Сподіваюся, у другій половині сезону на нас чекають нові покращення, і ми продовжимо рухатися вперед. Думаю, друга частина чемпіонату буде для нас сильнішою. Зазвичай саме друга половина сезону складається для мене краще. Тому я збираюся використати цю перерву, щоб перезавантажитися й повернутися сильнішим, більш підготовленим фізично та психологічно.