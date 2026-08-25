Світоліна та Монфіс вийшли до чвертьфіналу міксту на US Open-2026
Цей матч став для дуету першим спільним виступом в офіційних змаганнях
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, успішно розпочали виступи у змішаному парному розряді Відкритого чемпіонату США-2026.
У матчі 1/8 фіналу дует переграв тандем Александра Еала (Філіппіни) / Фелікс Оже-Альяссім (Канада) з рахунком 4:1, 4:1. Поєдинок тривав 40 хвилин.
Світоліна та Монфіс реалізували 3 з 3 брейк-поїнтів і відіграли обидва брейк-пойнти суперників.
Цей матч став для Світоліної та Монфіса першим спільним виступом в офіційних змаганнях.
У чвертьфіналі вони зіграють проти переможців пари аріна сабалєнко / Новак Джокович — Катержина Синякова / Генрі Паттен.
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