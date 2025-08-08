«Найгірше, що може бути». Ферстаппен про передній привід
Такі машини не приносять йому задоволення
близько 1 години тому
Чинний чемпіон світу Формули-1, пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен поділився своєю думкою щодо передньопривідних автомобілів. Слова наводить GPBlog.
Ні, я вважаю, що це дуже нудно. Для мене це просто як антиводіння, розумієте?.. Я також іноді їздив на подібних машинах у симуляторі. Для мене це найгірше, що може бути.
Нагадаємо, на нещодавньому Гран-прі Угорщини нідерландський гонщик фінішував дев’ятим. Перемогу в гонці здобув британець Ландо Норріс із McLaren. У загальному заліку пілотів Ферстаппен наразі посідає третє місце, маючи у своєму активі 187 очок.