Денис Сєдашов

Легендарний американський боксер Мухаммед Алі назвав свого давнього суперника Джо Фрейзера одним із найвидатніших в історії боксу. Слова наводить Secondsout.

Після третього очного бою, який увійшов до історії як один із найжорсткіших поєдинків усіх часів, Алі емоційно висловив повагу до свого опонента:

Це був стан, найближчий до смерті, який я тільки знаю. Навіщо мені повертатися і бачити пекло? Він — найвеличніший боєць усіх часів, якщо не вважати мене. Мухаммед Алі

Таким чином Алі поставив Фрейзера одразу після себе у своєму особистому рейтингу найкращих боксерів світу.

Вдова Мохаммеда Алі прокоментувала порівняння Усика з легендою боксу.