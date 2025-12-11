Олег Шумейко

Новоспечений чемпіон Формули-1 Ландо Норріс визначився з номером, під яким виступатиме у сезоні-2026.

Завдяки перемозі в особистому заліку у 2025 році британець мав право обирати між власним номером та чемпіонською «одиницею». Норріс змінить свій «четвертий» номер та буде виступати під чемпіонським, повідомляє racingnews365.nl racingnews365.nl. Відзначимо, що останні 4 сезони «одиниця» була на боліді Макса Ферстаппена з Red Bull.

Норріс розповів, які слова про суперників змушують його шкодувати.