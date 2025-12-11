Норріс після завоювання чемпіонства Формули-1 відбере номер у Ферстаппена
Ландо у наступному сезоні змінить свою звичну «четвірку»
Фото: Getty Images
Новоспечений чемпіон Формули-1 Ландо Норріс визначився з номером, під яким виступатиме у сезоні-2026.
Завдяки перемозі в особистому заліку у 2025 році британець мав право обирати між власним номером та чемпіонською «одиницею». Норріс змінить свій «четвертий» номер та буде виступати під чемпіонським, повідомляє
Норріс розповів, які слова про суперників змушують його шкодувати.
