Керівник McLaren Андреа Стелла пояснив, чому Ландо Норріс не зумів поборотися за перемогу на Гран-Прі США з Максом Ферстаппеном. Функціонера цитує f1analytic.com:

Це була досить обнадійлива гонка. Думаю, без боротьби з Шарлем, яка, безумовно, була видовищною, Ландо мав темп, щоб здобути перемогу.

Звичайно, обігнати Макса завжди непросто, особливо при стратегії з одним піт-стопом, але за швидкістю ми були досить хороші, щоб поборотися за перемогу.