У McLaren пояснили, що відділило Норріса від перемоги на Гран-Прі США
Стелла вважає, що цьому завадила боротьба з Леклером
близько 1 години тому
Фото: McLaren
Керівник McLaren Андреа Стелла пояснив, чому Ландо Норріс не зумів поборотися за перемогу на Гран-Прі США з Максом Ферстаппеном. Функціонера цитує f1analytic.com:
Це була досить обнадійлива гонка. Думаю, без боротьби з Шарлем, яка, безумовно, була видовищною, Ландо мав темп, щоб здобути перемогу.
Звичайно, обігнати Макса завжди непросто, особливо при стратегії з одним піт-стопом, але за швидкістю ми були досить хороші, щоб поборотися за перемогу.
Нагадаємо, що на Гран-Прі США Норріс фінішував другим, а Оскар Піастрі дістався до картатого прапору п’ятим.