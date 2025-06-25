Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про стосунки з товаришем по команді Оскаром Піастрі на тлі боротьби гонщиків за чемпіонство. Слова британця наводить f1analytic.com:

Я думаю, ми дуже добре працюємо як товариші за командою. І, на мою думку, ми дуже допомагаємо колективу. Було багато прикладів, коли справи йшли не так гладко, як раніше, і команди йшли низхідною спіраллю. Ми, як колектив, хочемо цього уникнути, це наш пріоритет. Але це важко передбачити.

Я завжди ладнав з партнерами по команді, бо це те, що я завжди хотів робити. Звичайно, це навіть не питання – я хочу перемогти їх і зроблю все, що в моїх силах, щоб перемогти того, проти кого я виступаю, і це стосується мого партнера по команді. Але це не означає, що якщо хтось пожартував, то ми не можемо сміятися з цього разом. Зараз ми ладнаємо, але будуть і складніші моменти. Немає сенсу намагатися вгадати, якими вони будуть.