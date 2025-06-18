Лідер чемпіонату Формули-1 Оскар Піастрі висловився про аварію Ландо Норріса на Гран-Прі Канади. Слова австралійця наводить f1analytic.com:

Звичайно, це не ідеальна ситуація, але я насправді не бачив інциденту, тож не знаю, що саме сталося. Але якщо Ландо взяв на себе всю відповідальність, то, гадаю, так воно і є. Це були складні перегони, і для нас фініш пройшов не ідеально.

Ландо провів відмінний маневр у десятому повороті, ми вели тяжку, але чисту боротьбу до цього моменту. Знову ж таки, я не бачив інциденту, але не думаю, що були якісь злі наміри від Ландо. Це просто невдалий інцидент. Я подивлюся повтор, але ми обидва боремося за титул, і я вдячний команді, що вони дозволяють нам боротися. Я не думаю, що цей інцидент щось змінить.