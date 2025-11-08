Норріс здобув поул на Гран-прі Бразилії
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен вибув у першому сегменті
Фото: Getty Images
Пілот команди McLaren Ландо Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії. Другим став представник Mercedes Андреа Кімі Антонеллі, а третю позицію посів гонщик Ferrari Шарль Леклер.
Напарник Норріса по McLaren Оскар Піастрі показав четвертий результат. Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який виступає за Mercedes, став лише 11-м.
Чинний чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен із Red Bull сенсаційно завершив виступ у першому сегменті, посівши лише 16-те місце.
