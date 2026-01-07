Новачок Red Bull Ісак Хаджар висловився про боротьбу з Максом Ферстаппеном. Француза цитує f1analytic.com:

Якби був ще один рік у рамках цих правил, то без шансів. Але напевно знати не можна. Можливо мені цілком підходить метод боротьби з ним. Але водночас це Макс Ферстаппен.

Він не має пілотажного стилю. Він адаптується до того, що є – і саме в цьому його сила. За кермом боліда наступного сезону він буде так само сильний, як за кермом машини 2025-го та позаминулого року. Він постійно адаптується.