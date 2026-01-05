Експілот Формули-1 Ральф Шумахер порівняв Макса Ферстаппена з легендарним Міхаелєм Шумахером. Німця цитує f1analytic.com:

Макс вміє вичавлювати неймовірну міць із машини. Ми побачили це на прикладі Юкі Цуноди та Ліама Лоусона. Але це величезна командна робота.

Макс знайшов ту якість, ту здатність, ауру, якими мав Міхаель – здатність об'єднати команду навколо себе, очолити її та надихнути. Наявність людей, які готові пройти через вогонь заради вас, має вирішальне значення. Тепер і Макс має щось від Міхаеля.